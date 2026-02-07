Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 21,83 Mrd. EURKGV 29,82
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy ging am Montagabend vor allem auf Risiken hinsichtlich des Geschäfts in den USA ein. Dort erlöse der Hersteller von Windkraftanlagen etwa 40 Prozent des operativen Ergebnisses (Ebit). Gut ein Drittel davon könne in den kommenden drei Jahren verloren gehen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 22:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
80,00 DKK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
21,86 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
176,89 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
