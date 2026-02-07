DAX 25.001 -0,1%ESt50 6.064 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,8295 -0,5%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 58.116 -1,3%Euro 1,1918 +0,0%Öl 69,36 +0,3%Gold 5.054 -0,1%
Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kampf um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich mit kleinen Abgaben
Vestas Wind Systems A-S Aktie

21,65 EUR -0,45 EUR -2,04 %
STU
21,66 EUR -0,43 EUR -1,95 %
GVIE
Marktkap. 21,83 Mrd. EUR

KGV 29,82
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

Barclays Capital

09:06 Uhr
Vestas Wind Systems A-S
21,65 EUR -0,45 EUR -2,04%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy ging am Montagabend vor allem auf Risiken hinsichtlich des Geschäfts in den USA ein. Dort erlöse der Hersteller von Windkraftanlagen etwa 40 Prozent des operativen Ergebnisses (Ebit). Gut ein Drittel davon könne in den kommenden drei Jahren verloren gehen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 22:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
80,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,86 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
176,89 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

09:06 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
09.02.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
09.02.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

finanzen.net Vestas Wind Systems A-S stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Vestas-Aktie fällt: Jahreszahlen im Rahmen der Erwartungen - Weitere Aktienrückkäufe geplant
finanzen.net Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur Vestas Wind Systems A-S-Aktie
finanzen.net Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial
dpa-afx Aktien von Orsted, Vestas und Co. uneins: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte
dpa-afx Siemens Energy-Aktie mit erneutem Rekordhoch: GE Vernova-Signale sorgen für Aufwind
Zacks Vestas Wind Systems AS (VWDRY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is Vestas Wind Systems (VWDRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
