VINCI Aktie
Marktkap. 77,95 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 133 auf 140 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an die Jahresbilanz der Franzosen an. Angesichts des für 2026 avisierten Free Cashflow kappte sie ihre Schuldenprognose für 2027./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: VINCI Neutral
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
139,80 €
|Abst. Kursziel*:
0,14%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
140,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,67%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
143,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|10:46
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|12.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
