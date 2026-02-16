DAX 24.960 -1,2%ESt50 6.109 -0,4%MSCI World 4.522 -0,7%Top 10 Crypto 8,4580 +1,7%Nas 22.623 -1,2%Bitcoin 55.419 -3,0%Euro 1,1808 +0,1%Öl 72,26 +0,8%Gold 5.211 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht letztlich unter 25.000 Punkte -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- DroneShield, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart letztlich unter 25.000er-Marke - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart letztlich unter 25.000er-Marke - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
India AI Summit 2026: Die Top 5 KI-Gewinner des Megagipfels India AI Summit 2026: Die Top 5 KI-Gewinner des Megagipfels
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

VINCI Aktie

Kaufen
Verkaufen
VINCI Aktien-Sparplan
140,95 EUR +1,35 EUR +0,97 %
STU
140,70 EUR +0,90 EUR +0,64 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 77,95 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 867475

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125486

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VCISF

JP Morgan Chase & Co.

VINCI Neutral

08:01 Uhr
VINCI Neutral
Aktie in diesem Artikel
VINCI
140,95 EUR 1,35 EUR 0,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 133 auf 140 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Freitagabend an die Jahresbilanz der Franzosen an. Angesichts des für 2026 avisierten Free Cashflow kappte sie ihre Schuldenprognose für 2027./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Neutral

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
139,80 €		 Abst. Kursziel*:
0,14%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
140,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,67%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

10:46 VINCI Outperform RBC Capital Markets
08:01 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 VINCI Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 VINCI Buy UBS AG
12.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu VINCI

finanzen.net Profitables VINCI-Investment? EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor einem Jahr eingefahren
TraderFox Stocks in Action: Vinci, Siemens, Essilor/Luxottica, Mercedes-Benz und TKMS.
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx VINCI-Aktie klettert: Erwartungen in 2025 übertroffen
TraderFox Stocks in Action: Vinci, Renk, Bayer, Lufthansa, Bechtle
dpa-afx ROUNDUP: Mischkonzern Vinci übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci nach starken Jahreszahlen auf 'Outperform'
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Zacks ISRG's da Vinci Gets FDA Nod for Advanced Cardiac Procedures
Zacks da Vinci 5 Expands Globally: Can ISRG Beat Overseas Cost Hurdles?
Zacks Can da Vinci 5 Expand Intuitive Surgical's TAM Beyond Core Surgeries?
MotleyFool Vinci Compass (VINP) Q1 2025 Earnings Transcript
MotleyFool Vinci Compass (VINP) Q3 2024 Earnings Transcript
Zacks ISRG Gets FDA Clearance to Use da Vinci SP Robot for General Surgeries
Globes State pays Da Vinci penthouse residents NIS 70,000 monthly
Business Times Temasek-backed Xora Innovation leads US$46 million funding in Vinci
RSS Feed
VINCI zu myNews hinzufügen