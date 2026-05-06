Volkswagen (VW) vz. Aktie

Marktkap. 44,71 Mrd. EUR

KGV 7,78
JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

08:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Nach den Zahlen des Autokonzerns zum ersten Quartal habe er seine Umsatzprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 5 Prozent reduziert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
88,02 €		 Abst. Kursziel*:
24,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
88,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,52%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

