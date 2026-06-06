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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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87,90 EUR -0,06 EUR -0,07 %
STU
finanzen.net zero
Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 43,96 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 766403

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ISIN DE0007664039

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Symbol VLKPF

JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

13:16 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
87,90 EUR -0,06 EUR -0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den Quartalsbericht am 24. Juli. Er sieht gute Chancen für die Wolfsburger, bei der Konzernmarge über der Range zwischen 4,0 und 5,5 Prozent zu landen. Der Juni sei allerdings der wichtigste Monat./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
87,86 €		 Abst. Kursziel*:
25,20%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
87,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,14%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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