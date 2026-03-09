DAX 23.808 +1,7%ESt50 5.782 +1,7%MSCI World 4.440 +0,5%Top 10 Crypto 8,9580 +0,7%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.615 +2,8%Euro 1,1629 +0,0%Öl 93,04 +3,6%Gold 5.178 +0,7%
Volvo (B) Aktie

Marktkap. 61,52 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Bernstein Research

Volvo AB (B) Market-Perform

12:31 Uhr
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur. Hilfreich in dieser Phase seien hohe Margen, die vor allem Volvo und Paccar aufwiesen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

