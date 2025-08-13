DAX 24.274 +0,4%ESt50 5.404 +0,3%Top 10 Crypto 16,51 -2,9%Dow 44.819 -0,2%Nas 21.682 -0,1%Bitcoin 101.535 -3,6%Euro 1,1658 -0,4%Öl 66,53 +1,2%Gold 3.348 -0,2%
Volvo (B) Aktie

26,05 EUR +0,08 EUR +0,31 %
STU
290,10 SEK -0,10 SEK -0,03 %
STO
Marktkap. 52,79 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

11:56 Uhr
Volvo AB (B) Overweight
Volvo AB (B)
26,05 EUR 0,08 EUR 0,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Volvo auf "positive Catalyst Watch" gesetzt und die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. In Europa belebe sich die Nutzfahrzeugproduktion, schrieb Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Trotz kurzfristiger Schwäche seien die Fundamentaldaten aus dem Frachtgeschäft weiterhin robust. Die Trends favorisierten gegenwärtig Volvo und Daimler Truck gegenüber der Marke Scania von Traton./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
330,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
290,10 SEK		 Abst. Kursziel*:
13,75%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
290,10 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
13,75%
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
304,75 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

11:56 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.07.25 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.07.25 Volvo (B) Buy Deutsche Bank AG
18.07.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
17.07.25 Volvo (B) Buy UBS AG
mehr Analysen

