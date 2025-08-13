Volvo (B) Aktie
Marktkap. 52,79 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Volvo auf "positive Catalyst Watch" gesetzt und die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. In Europa belebe sich die Nutzfahrzeugproduktion, schrieb Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Trotz kurzfristiger Schwäche seien die Fundamentaldaten aus dem Frachtgeschäft weiterhin robust. Die Trends favorisierten gegenwärtig Volvo und Daimler Truck gegenüber der Marke Scania von Traton./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
330,00 SEK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
290,10 SEK
|Abst. Kursziel*:
13,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
290,10 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
13,75%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
304,75 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
