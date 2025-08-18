Volvo (B) Aktie
Marktkap. 53,6 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 295 auf 320 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Halbjahr der europäischen Investitionsgüterindustrie sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unterm Strich erscheine die Performance allerdings etwas vorsichtiger, weshalb er seine Gewinnprognosen im Durchschnitt leicht nach unten korrigiert habe. Dennoch sehe er nach wie vor Attraktivität in einigen Papieren wie Schneider, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Outperform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
320,00 SEK
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
288,80 SEK
|Abst. Kursziel*:
10,80%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
288,80 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
10,80%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
307,88 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|10:16
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|11.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.05.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|13.03.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.02.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Volvo (B) Neutral
|UBS AG
|29.01.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.25
|Volvo (B) Neutral
|UBS AG