Volvo (B) Aktie

26,17 EUR +0,30 EUR +1,16 %
STU
288,80 SEK -4,80 SEK -1,63 %
STO
Marktkap. 53,6 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

RBC Capital Markets

Volvo AB (B) Outperform

10:16 Uhr
Volvo AB (B) Outperform
Volvo AB (B)
26,17 EUR 0,30 EUR 1,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 295 auf 320 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Halbjahr der europäischen Investitionsgüterindustrie sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unterm Strich erscheine die Performance allerdings etwas vorsichtiger, weshalb er seine Gewinnprognosen im Durchschnitt leicht nach unten korrigiert habe. Dennoch sehe er nach wie vor Attraktivität in einigen Papieren wie Schneider, Alfa Laval, Metso, Daimler Truck, Weir und Vesuvius./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Outperform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
320,00 SEK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
288,80 SEK		 Abst. Kursziel*:
10,80%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
288,80 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
10,80%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
307,88 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

10:16 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
14.08.25 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.07.25 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.07.25 Volvo (B) Buy Deutsche Bank AG
18.07.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

