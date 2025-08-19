DAX 24.349 -0,3%ESt50 5.480 -0,1%Top 10 Crypto 15,82 +2,1%Dow 44.922 +0,0%Nas 21.315 -1,5%Bitcoin 97.651 +0,8%Euro 1,1646 +0,0%Öl 66,19 +0,4%Gold 3.326 +0,3%
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Siemens-Aktie
Aktien-Tipp Rheinmetall-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Volvo (B) Aktie

Volvo (B) Aktien-Sparplan
26,31 EUR -0,11 EUR -0,42 %
STU
297,10 SEK +8,30 SEK +2,87 %
STO
Marktkap. 52,51 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

UBS AG

Volvo AB (B) Buy

12:06 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Volvo AB (B)
26,31 EUR -0,11 EUR -0,42%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
297,10 SEK		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
297,10 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Supriya Subramanian 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
302,43 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

12:06 Volvo (B) Buy UBS AG
19.08.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
14.08.25 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.07.25 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.07.25 Volvo (B) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

