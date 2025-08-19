Volvo (B) Aktie
Marktkap. 52,51 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
297,10 SEK
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
297,10 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Supriya Subramanian
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
302,43 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
