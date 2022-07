Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen von Rezessionssorgen belastet -- S&P reduziert Bonitätsausblick von Uniper und Fortum auf negativ -- VW im Fokus

Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt scheiterte der deutsche Leitindex am Dienstag mit einem Erholungsversuch.

Zwar eröffnete der DAX höher, doch schon kurz darauf fiel er deutlich in die Verlustzone zurück. Er verabschiedete sich letztlich 2,91 Prozent schwächer bei 12.401,93 Punkten. Zeitweise wurde bei 12.391 Zählern ein neues Jahrestief erreicht. Auch der TecDAX rutschte auf rotes Terrain ab, wohingegen er anfänglich noch gestiegen war. Sein Schlussstand: 2.847,65 Stellen (-1,2 Prozent).

An den New Yorker Börsen drehten die Indikationen nach dem in den USA verlängerten Wochenende ins Minus. Anleger in Deutschland nutzten daher die kleine Anfangserholung zum Ausstieg.

Abgesehen von kurzen Erholungen wagten sich die Anleger derzeit wegen der hohen Unsicherheit weiter nicht nachhaltig aufs Börsenparkett. "Geld- und geopolitisch stehen die Börsenampeln weiter auf Rot, zudem ist aus technischer Sicht der Abwärtstrend im DAX intakt", sagte laut dpa der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Zu viele potenzielle Investoren stehen derzeit an der Seitenline und halten ihr Pulver trocken", erklärte der Experte.

