Zins- und Rezessionssorgen: DAX niedriger erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- DWS will Gewinn mittelfristig steigern -- Airbus verabschiedet sich von Auslieferungsziel

Die Börsen in Fernost weisen am Mittwoch rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Nikkei aktuell (06:41 Uhr) einen Verlust von 0,72 Prozent bei 27.686,40 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,37 Prozent auf 3.200,69 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng 1,26 Prozent auf 19.195,27 Stellen ab.

Die bekannte Kombination aus Zinsängsten und Rezessionssorgen bremst am Mittwoch die asiatischen Börsen. Bereits an der Wall Street hatte diese Kombination am Vorabend für Verkäufe gesorgt, die jedoch in Asien deutlich geringer ausfallen. Die Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung waren am Vorabend durch entsprechend kritische Äußerungen aus dem Kreise großer US-Banken geschürt worden. Verstärkt werden diese durch erneute Belege über die wirtschaftliche Schwäche in China bzw. der globalen Konjunktur. Denn die chinesischen Exporte sind im November den zweiten Monat in Folge gefallen - mit zunehmender Dynamik.

"Die zuletzt ermutigenden Signale einer vorsichtigen Lockerung der strikten Corona-Maßnahmen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die chinesische Wirtschaft am Stock geht - ausgebremst durch die noch immer harten Corona-Maßnahmen", sagte ein Händler laut Dow Jones Newswires.

