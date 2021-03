Bereits gestern erreichte der DAX, angetrieben durch das US-Konjunkturpaket, ein neues Rekordhoch. "Die US-Wirtschaft brummt, und sie könnte durch das neue Konjunkturpaket noch einmal befeuert werden, das am Samstag auch seinen Weg durch den Senat genommen hat", so Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets, laut Reuters. Im Tagesverlauf soll das Hilfspaket vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden. Dann steht nur noch die Unterschrift von US-Präsident Biden aus.

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke an der Nulllinie. Der TecDAX schwächelt derweil vorbörslich etwas.

Am Dienstag geht es am deutschen Aktienmarkt vorbörslich seitwärts.

Die Stimmung bleibt an den europäischen Märkten bleibt wenig von der Corona-Pandemie geprägt, berichtet ein Marktbeobachter. Die Anleger konzentrieren sich nun stattdessen auf eine starke wirtschaftliche Erholung im Jahresverlauf. Belastend wirken aber weiterhin die steigenden Renditen an den Anleihemärkten.

Die europäischen Handelsplätzen zeigen sich am Dienstag vorbörslich in Rot.

Der US-Leitindex zeigte sich zum Wochenstart freundlich, während die Techwerte deutlich nachgaben.

Der Dow Jones hatte die Sitzung am Montag marginal höher eröffnet und kletterte anschließend deutlicher ins Plus. Zur Schlussglocke stand dann ein Gewinn von 0,97 Prozent bei 31.802,51 Punkten auf der Kurstafel. Der NASDAQ Composite hingegen vergrößerte seinen anfänglichen Verlust und schloss 2,41 Prozent tiefer bei 12.609,16 Zählern.

Inflationsängste und Konjunkturoptimismus sorgen seit Wochen für Zinsauftrieb in den USA. Da dies insbesondere die Finanzierung für wachstumsstarke Branchen verteuert, schichteten die Anleger zuletzt vom Technologiesektor in Standardwerte um. Diese Entwicklung setzte sich auch am Montag fort und ließ den Leitindex Dow sogar auf ein neues Rekordhoch steigen.

