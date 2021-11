US-Börsen in Rot -- DAX wenig bewegt -- BTC erklimmt neues Rekordhoch -- US-Inflation gestiegen -- Infineon übertrifft Erwartungen -- adidas, Conti, E.ON, VW, Rivian, Veganz im Fokus

Der Leitindex fällt zur Wochenmitte nur kurzzeitig unter die Marke von 16.000 Punkten. Laut Börsianern könnte die Tausendermarke mit darüber entscheiden, in welche Richtung es für den Markt in naher Zukunft geht.

Trotz Zurückhaltung, stützen gute Zahlen einiger Unternehmen etwas. Anleger sehen allerdings im deutlichen Anstieg der chinesischen Erzeugerpreise - im Oktober auf dem höchsten Stand seit 26 Jahren - ein Warnsignal für inflationäre Risiken. Am Nachmittag wurden dann die US-Konsumentenpreise veröffentlicht. Daneben liefert in Europa die Berichtssaison Impulse.

Der EuroSTOXX 50 bewegt sich am Mittwoch in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs, nachdem er bei 4.349,80 Indexeinheiten um 0,12 Prozent in den Handel gegangen war.

Anleger an den europäischen Börsen halten sich am Mittwoch zurück.

Noch vor dem Börsenstart wurden in den USA die Verbraucherpreise für den abgelaufenen Monat veröffentlicht. Die Inflationsrate stieg im Oktober deutlicher an als von Experten im Vorfeld erwartet, wie das Arbeitsministerium mitteilte.

Zur Wochenmitte verbuchten die Märkte in Fernost mehrheitlich Verluste.

In Japan verlor der Leitindex Nikkei letztlich 0,61 Prozent auf 29.106,78 Punkte.

An der Börse in Shanghai fiel der Shanghai Composite bis zum Handelsende um 0,41 Prozent auf 3.492,46 Indexpunkte. In Hongkong ging es für den Hang Seng dagegen um 0,74 Prozent auf 24.996,14 Einheiten hoch.

An den Börsen in Asien belasteten am Mittwoch Inflationsängste. Zuvor hatte das Thema bereits in den USA auf die Stimmung gedrückt. Die chinesischen Erzeugerpreise sind auf einem 25-Jahreshoch. Im Oktober fielen die Teuerung im produzierenden Gewerbe als auch die Verbraucherpreise zudem höher als erwartet aus. Daneben machte der Immobiliensektor weiter Sorgen.

