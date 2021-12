DAX vorbörslich erneut schwächer -- Asiens Börsen im Freitagshandel schwach -- Global Fashion Group senkt Prognose

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag vorbörslich mit Verlusten. Der DAX hatte bereits am Vortag um 0,30 Prozent auf 15.639,26 Punkte verloren. Der TecDAX gewann zum Handelsstart leicht hinzu und bewegte sich auch im Tagesverlauf etwas oberhalb der Nulllinie. Letztendlich ging es noch um 0,02 Prozent auf 3.863,06 Zähler nach oben. Experten sehen den deutschen Leitindex weiter in Richtung 15.500 Punkte abrutschen, nachdem es zu Wochenbeginn noch deutlich nach oben gegangen war. Wie Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erklärte, dürften viele Marktteilnehmer nach einem hervorragenden Aktienjahr - der DAX liegt auf Jahressicht mit rund 14 Prozent im Plus - langsam ihre Bücher schließen. Mit Spannung dürften am Markt die US-Inflationsdaten erwartet werden, die am Nachmittag zu Veröffentlichung anstehen. "Allerdings sind die Anleger beim Thema Inflation zuletzt deutlich entspannter und toleranter geworden. Von daher dürfte eine hohe veröffentlichte Inflationsrate zu deutlich geringeren Marktverwerfungen führen, als das noch vor wenigen Monaten der Fall war", so der Experte. Der DAX hat unterdessen für einen Tag ein neues Mitglied: Nach der Abspaltung des Geschäfts mit Lastwagen und Bussen vom Autokonzern Daimler wird Daimler Truck für einen Tag sowohl im deutschen Leitindex gelistet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen notierten am Donnerstag im Minus. Der EuroSTOXX 50 stand zur Börseneröffnung noch etwas fester, bewegte sich dann aber im negativen Bereich. Am Abend schlug noch ein Minus von 0,59 Prozent bei 4.208,30 Punkten zu Buche. Am Donnerstag standen auch wieder einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Aus Deutschland wurden bereits vorbörslich Zahlen vom Außenhandel vorgelegt: Die Exporte waren im Oktober zwar kräftig gestiegen, an den Märkten spielen die Daten aber meist keine besonders große Rolle. In den USA standen die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag schwächer. Der Dow Jones begann den Donnerstagshandel 0,09 Prozent schwächer bei 35.722,26 Punkten, kämpfte sich aber im Handelsverlauf in die Gewinnzone vor. Dauerhaft verteidigen konnte das Börsenbarometer das grüne Terrain aber nicht - der Schlussstand wurde bei 35.755,28 Punkten markiert und damit nahezu auf Vortagesniveau. Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte unterdessen im Donnerstagshandel deutlicher ab und verlor 1,71 Prozent auf 15.517,37 Zähler. An der Wall Street flammten die Sorgen um die neue Corona-Mutation Omikron erneut auf. Anleger hoffen auf weitere Daten über den Schweregrad der Variante zur Wirksamkeit der derzeit verfügbaren Impfstoffe. Am Vortag hatten BioNTech und Pfizer Studienergebnisse verkündet, nach denen der Impfstoff nach zwei Dosen eine geringe Wirksamkeit zeige, bei einer dritten Impfung - dem "Booster" - aber wirke. "Es gibt noch viel, was wir nicht wissen, wir warten auf weitere Details", zitiert Dow Jones Newswires Arun Sai, Stratege bei Pictet Asset Management, dazu. Vorbörslich standen US-Arbeitsdaten an: Die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sind auf den niedrigsten Stand seit 52 Jahren gefallen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken