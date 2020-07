Impulse von Konjunkturseite gab es am Montag nicht, so dass die Anleger auf die Corona-Lage in den USA blickten, wo sich die Virussituation verschärft. Jedoch machten sich die Anleger Hoffnungen in Bezug auf medizinische Gegenmittel und einen Impfstoff.

Der DAX verteidigte seine anfänglichen Aufschläge im Handelsverlauf und beendete den Montag 1,32 Prozent höher bei 12.799,97 Punkten. Auch der TecDAX konnte sich den ganzen Tag in der Gewinnzone halten und schloss letztendlich 1,5 Prozent im Plus bei 3.095 Punkten.

Dabei profitierte der europäische Aktienmarkt von den positiven Vorgaben aus den USA und Asien. Zudem hofften die Anleger, dass die Berichtssaison weniger schlimm ausfallen könnte, als befürchtet. Vorläufige Zahlen einiger Börsengrößen hatten diese Hoffnung in der vergangenen Woche genährt. "Es besteht die Hoffnung, dass die kommende Berichtssaison für den nötigen Schwung sorgen wird, um die Aktienmärkte weiter in Richtung ihrer Rekordhochs zu treiben", sagte beispielsweise Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

An Europas Märkten waren die Anleger am Montag in Kauflaune.

Ansonsten hatten die Anleger vorrangig die am Dienstag Fahrt aufnehmende Berichtssaison im Blick. Dabei hoffen sie, dass die allmähliche Wiederöffnung der Wirtschaft in den Bilanzen zu erkennen sein wird.

Nachdem in der Corona-Krise bereits am Freitag Erfolge des Medikaments Remdesivir von Gilead für gute Stimmung gesorgt hatten, kamen nun noch gute Nachrichten zu einem Impfstoff von Pfizer und BioNTech hinzu. Dennoch schienen Anleger im späten Verlauf kalte Füße zu bekommen, insbesondere Techanleger flüchteten im späten Verlauf.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn von 0,57 Prozent bei 26.225,07 Zählern und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus. Im späten Handel drehte die Stimmung aber und der US-Leitindex musste seine Gewinne komplett abgeben. Am Ende reichte es nur für ein Mini-Plus von 0,04 Prozent auf 26.085,80 Punkte. Der NASDAQ Composite schaffte es im Montagshandel auf ein neues Rekordhoch, bevor die Stimmung drehte und den Index tief ins Minus drückte. Am Ende stand ein Abschlag von 2,13 Prozent auf 10.390,84 Zähler.

Asiens Börsen legten zum Wochenstart kräftig zu.

In Tokio ging es für den Nikkei um 2,22 Prozent nach oben, der Index schloss bei 22,784.74 Punkten.

Auch auf dem chinesischen Festland waren die Anleger in Kauflaune: Der Shanghai Composite lag zum Handelsende 1,77 Prozent auf 3.443,29 Indexpunkte im Plus. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch in Hongkong, wo es für den Hang Seng 0,32 Prozent auf 25.809,10 Punkte nach oben ging - damit ließ das Börsenbarometer seine Tageshöchststände aber hinter sich.

Positive Vorgaben der US-Börsen verhalfen den Aktienmärkten in Asien am Montag zu Kursgewinnen. An der Wall Street war es am Freitag deutlich nach oben gegangen, nachdem sich Hoffnungen auf eine Therapie gegen die durch das Coronavirus verursachte Lungenkrankheit COVID-19 breitgemacht hatten - das Medikament Remdesivir von Gilead soll die Sterblichkeitsrate bei Corona-Patienten deutlich senken. Im weiteren Wochenverlauf stehen in der Region Notenbanksitzungen der Bank of Japan, der Bank of Korea und der Bank Indonesia an.

