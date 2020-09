Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht Biden als Gewinner des ersten TV-Duells zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Dies werde an den Börsen eher negativ aufgefasst, denn "ein Präsident Biden könnte die Steuerreform Trumps in Teilen zurückdrehen", kommentierte Altmann.

An der Wall Street war am Dienstag Zurückhaltung zu spüren.

Der Dow Jones notierte zum Ertönen der Startglocke wenig verändert, fiel im Verlauf dann aber etwas klarer ins Minus und beendete den Handel 0,48 Prozent tiefer bei 27.451,81 Punkten. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls nahe seines Vortagesschlusskurses und gab im weiteren Verlauf etwas nach. Er ging 0,29 Prozent leichter bei 11.085,25 Zählern in den Feierabend.

An der Wall Street war am Dienstag nach der mehrtägigen Erholungsrally die Luft raus. Der Wahlkampf um die US-Präsidentschaft rückte immer stärker in den Fokus an der Wall Street. Anleger hielten sich vor der Fernsehdebatte zwischen den beiden Kandidaten Trump und Biden zurück.

Den Entwurf der Demokraten für ein 2,2 Billionen US-Dollar schweres Konjunkturprogramm nahmen Anleger skeptisch auf, da dieses am Markt nach wie vor als schwer durchzusetzen erachtet wird.

