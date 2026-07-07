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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

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89,30 EUR -1,10 EUR -1,22 %
STU
82,26 CHF -1,10 CHF -1,32 %
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Marktkap. 169,53 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 919730

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ISIN CH0012221716

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Symbol ABLZF

Goldman Sachs Group Inc.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

12:56 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
89,30 EUR -1,10 EUR -1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 72 auf 74 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen vor der Berichtssaison der Investitionsgüterbranche am Dienstagabend noch einmal an. Insgesamt ist sie für Auftragseingang und Ergebnisse etwas skeptischer als der Markt und sieht durch das starke erste Quartal eine hohe Hürde aufgelegt. Im Schnitt steigen ihre Kursziele aber um 1,4 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 23:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
74,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
82,14 CHF		 Abst. Kursziel*:
-9,91%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
82,26 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,04%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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