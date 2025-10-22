DAX 24.151 -0,7%ESt50 5.639 -0,8%MSCI World 4.320 -0,1%Top 10 Crypto 15,13 +1,4%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 93.882 +1,2%Euro 1,1601 -0,1%Öl 65,01 +1,0%Gold 4.122 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TeamViewer A2YN90 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- IBM im Fokus
Top News
Goldpreis: Bodenbildungsversuch auf reduziertem Niveau Goldpreis: Bodenbildungsversuch auf reduziertem Niveau
So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf So bauen Sie Vermögen mit Finanzrobotern auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Kaufen
Verkaufen
61,30 EUR +0,44 EUR +0,72 %
FSE
58,60 CHF +0,43 CHF +0,74 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 115,28 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 919730

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ABLZF

JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

21.10.25
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
61,30 EUR 0,44 EUR 0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Kursverlauf bei den großen Elektronikkonzernen schienen viele Anleger am liebsten bereits im Oktober die Bücher für das Jahr zu schließen, schrieb Phil Buller am Montagabend in seinem Kommentar zur Investitionsgüterbranche. Sie seien zwar optimistisch für 2026, zahlreiche Kapitalmarkttage erschwerten allerdings kurzfristig die Positionierung. Bei ABB gingen die Investoren angesichts der üppigen Bewertung und des Wechsels beim Finanzvorstand trotz guter Aussichten eher zurückhaltend in die Investorenveranstaltung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
58,98 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
58,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

21.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
16.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
16.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
16.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

Dow Jones Aktien Schweiz knapp behauptet - Nestle und ABB unter Druck
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: Das macht der SMI aktuell
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI sackt ab
finanzen.net SIX-Handel SMI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Gewinne in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen
Zacks ABB (ABBNY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About ABB (ABBNY) Q3 Earnings
RTE.ie Robot maker ABB shielded from tariffs in 'robust market'
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
EQS Group ABB to divest Robotics division to SoftBank Group
RSS Feed
ABB (Asea Brown Boveri) zu myNews hinzufügen