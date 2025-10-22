ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Kursverlauf bei den großen Elektronikkonzernen schienen viele Anleger am liebsten bereits im Oktober die Bücher für das Jahr zu schließen, schrieb Phil Buller am Montagabend in seinem Kommentar zur Investitionsgüterbranche. Sie seien zwar optimistisch für 2026, zahlreiche Kapitalmarkttage erschwerten allerdings kurzfristig die Positionierung. Bei ABB gingen die Investoren angesichts der üppigen Bewertung und des Wechsels beim Finanzvorstand trotz guter Aussichten eher zurückhaltend in die Investorenveranstaltung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
