DAX 24.539 +0,9%ESt50 5.948 +1,0%MSCI World 4.512 -0,8%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.418 -1,1%Bitcoin 69.037 -2,3%Euro 1,1865 -0,9%Öl 70,53 -0,5%Gold 4.719 -12,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 ASTA Energy Solutions A4214T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe? Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zur Bewährungsprobe?
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.250,20 EUR -28,00 EUR -2,19 %
STU
1.161,85 CHF -12,99 CHF -1,11 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,46 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2JNF4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012969182

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADYYF

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

19:16 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.250,20 EUR -28,00 EUR -2,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister dürfte für das zweite Halbjahr von einem Nettoumsatz berichten, der etwas über dem implizierten Ausblick auf das vierte Quartal liege, schrieb Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts guter Aussichten für 2026 sei der aktuelle Aktienkurs ein attraktiver Einstiegszeitpunkt./rob/niw/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.850,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.248,00 €		 Abst. Kursziel*:
48,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.250,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,98%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.955,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

19:16 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
20.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Wie Experten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie im Dezember einstuften
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Adyen auf 1850 Euro - 'Buy'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingebracht
RSS Feed
Adyen B.V. Parts Sociales zu myNews hinzufügen