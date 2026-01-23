Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 40,46 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen vor Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister dürfte für das zweite Halbjahr von einem Nettoumsatz berichten, der etwas über dem implizierten Ausblick auf das vierte Quartal liege, schrieb Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts guter Aussichten für 2026 sei der aktuelle Aktienkurs ein attraktiver Einstiegszeitpunkt./rob/niw/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.850,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.248,00 €
|Abst. Kursziel*:
48,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.250,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,98%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.955,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|19:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|19:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|19:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.