ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adyen vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1975 Euro belassen. Im Mittelpunkt dürfte zur Vorlage des Halbjahresberichts des Zahlungsabwicklers das gesamtwirtschaftliche Umfeld bleiben, schrieb Justin Forsythe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und die Auswirkungen der verschiedenen US-Zollregelungen rückten erneut die Fähigkeit von Adyen in den Fokus, sein Nettoumsatzwachstum leicht zu beschleunigen./rob/ck/tih

