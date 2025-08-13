DAX 24.378 +0,8%ESt50 5.435 +0,9%Top 10 Crypto 16,80 +0,0%Dow 44.911 +0,0%Nas 21.711 +0,0%Bitcoin 101.988 +0,2%Euro 1,1680 +0,3%Öl 66,48 -0,6%Gold 3.342 +0,2%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1.386,20 EUR -3,80 EUR -0,27 %
STU
1.310,95 CHF +55,90 CHF +4,45 %
BRX
Marktkap. 46,16 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

Adyen B.V. Parts Sociales
1.386,20 EUR -3,80 EUR -0,27%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1975 Euro belassen. Justin Forsythe verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Senkung des Umsatzziels für 2025 durch den Zahlungsabwickler wegen des schwierigen Wirtschaftsumfeldes. Der Experte warnte aber davor, die Entwicklung 2025 eins zu eins auf 2026 hochzurechnen./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 03:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.975,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.387,00 €		 Abst. Kursziel*:
42,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.386,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,48%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.018,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

08:36 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
08:36 Adyen B.V. Parts Sociales Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
mehr Analysen

