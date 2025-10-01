AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers bleibt in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar selektiv bei den europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. Die Airline-Holding IAG ist sein klarer Favorit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,41 €
|Abst. Kursziel*:
-29,92%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,37%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|08:11
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
