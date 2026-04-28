Airbus Aktie
Marktkap. 130,33 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 190 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals habe um 14 Prozent unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstagabend nach dem Bericht. Im Fokus sah sie allerdings durchaus hilfreiche Signale zur laufenden Produktion. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken ist ihr im aktuellen Umfeld allerdings noch nicht gut genug für eine Empfehlung./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Hold
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
185,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
167,00 €
|Abst. Kursziel*:
10,78%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
165,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,97%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|28.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.