Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 190 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals habe um 14 Prozent unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstagabend nach dem Bericht. Im Fokus sah sie allerdings durchaus hilfreiche Signale zur laufenden Produktion. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken ist ihr im aktuellen Umfeld allerdings noch nicht gut genug für eine Empfehlung./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus