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Marktkap. 130,33 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
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WKN 938914

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ISIN NL0000235190

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Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

08:01 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
165,22 EUR 1,04 EUR 0,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 190 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals habe um 14 Prozent unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Chloe Lemarie am Dienstagabend nach dem Bericht. Im Fokus sah sie allerdings durchaus hilfreiche Signale zur laufenden Produktion. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken ist ihr im aktuellen Umfeld allerdings noch nicht gut genug für eine Empfehlung./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 17:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
185,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
167,00 €		 Abst. Kursziel*:
10,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
165,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,97%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

28.04.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
22.04.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.04.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
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