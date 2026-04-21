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Marktkap. 138,85 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
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WKN 938914

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ISIN NL0000235190

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Symbol EADSF

JP Morgan Chase & Co.

Airbus SE Overweight

08:01 Uhr
Airbus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
170,54 EUR 1,10 EUR 0,65%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe, aber einer anhaltenden Blockade der Straße von Hormus gebe es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg, schrieb David Perry am Mittwoch. Die Risiken für die europäische Luftfahrtindustrie nähmen jedoch zu. Die Nachfrage bei Airbus hält Perry für vergleichsweise robust, der Konzern kämpfe allerdings mit Auslieferungsproblemen. Die größten finanziellen Risiken sieht Perry bei MTU und Melrose, die größten Bewertungsrisiken bei Rolls-Royce und Safran./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
171,22 €		 Abst. Kursziel*:
31,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
170,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,93%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
214,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

08:01 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.04.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
16.04.26 Airbus Overweight Barclays Capital
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