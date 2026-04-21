Airbus Aktie
Marktkap. 138,85 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Mit der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe, aber einer anhaltenden Blockade der Straße von Hormus gebe es weiter einige Szenarien für den Iran-Krieg, schrieb David Perry am Mittwoch. Die Risiken für die europäische Luftfahrtindustrie nähmen jedoch zu. Die Nachfrage bei Airbus hält Perry für vergleichsweise robust, der Konzern kämpfe allerdings mit Auslieferungsproblemen. Die größten finanziellen Risiken sieht Perry bei MTU und Melrose, die größten Bewertungsrisiken bei Rolls-Royce und Safran./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
225,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
171,22 €
|Abst. Kursziel*:
31,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
170,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,93%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
214,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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