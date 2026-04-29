AIXTRON Aktie
Marktkap. 4,85 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Overweight" belassen. Auf den ersten Blick entsprächen die finalen Zahlen zum ersten Quartal den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten, schrieb Analyst Craig McDowell am Donnerstag. Die Prognose für das zweite Quartal falle zwar etwas schwächer aus, doch im Bereich der Optoelektronik wachse das Vertrauen in die Chancen, die sich 2027 dort bieten sollten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
36,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
46,61 €
|Abst. Kursziel*:
-21,69%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
45,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,27%
|
Analyst Name:
Craig A McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|10:41
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|15.04.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|10:41
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|15.04.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|10:41
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|08.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|15.04.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley