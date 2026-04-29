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Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

10:41 Uhr
AIXTRON SE Overweight
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AIXTRON SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Overweight" belassen. Auf den ersten Blick entsprächen die finalen Zahlen zum ersten Quartal den zuvor bekannt gegebenen Eckdaten, schrieb Analyst Craig McDowell am Donnerstag. Die Prognose für das zweite Quartal falle zwar etwas schwächer aus, doch im Bereich der Optoelektronik wachse das Vertrauen in die Chancen, die sich 2027 dort bieten sollten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,61 €		 Abst. Kursziel*:
-21,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
45,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,27%
Analyst Name:
Craig A McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:41 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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