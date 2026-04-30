Akzo Nobel Aktie
Marktkap. 8,49 Mrd. EURKGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
WKN A2PB32
ISIN NL0013267909
Symbol AKZOF
Akzo Nobel Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 59 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold
|Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
49,36 €
|Abst. Kursziel*:
1,30%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
49,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,40%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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