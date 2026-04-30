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Marktkap. 8,49 Mrd. EUR

KGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
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ISIN NL0013267909

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Symbol AKZOF

Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

08:01 Uhr
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Akzo Nobel N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 59 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Akzo Nobel Hold

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,36 €		 Abst. Kursziel*:
1,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,40%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

08:01 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
24.04.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.04.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
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