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Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

10:16 Uhr
Amazon Buy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Mit Blick auf das erste Quartal seien die Herausforderungen für Amazon am höchsten, die Aktie bleibe aber sein Favorit./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Shutterstock / QubixStudio

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 255,08		 Abst. Kursziel*:
17,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 255,05		 Abst. Kursziel aktuell:
17,62%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 293,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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