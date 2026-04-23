Amazon Aktie
Marktkap. 2,35 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Mit Blick auf das erste Quartal seien die Herausforderungen für Amazon am höchsten, die Aktie bleibe aber sein Favorit./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Shutterstock / QubixStudio
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 255,08
|Abst. Kursziel*:
17,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 255,05
|Abst. Kursziel aktuell:
17,62%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 293,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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