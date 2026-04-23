Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

10:16 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Mit Blick auf das erste Quartal seien die Herausforderungen für Amazon am höchsten, die Aktie bleibe aber sein Favorit./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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