Erholungsversuch vor dem Wochenende abgebrochen: DAX fällt nach Sprung auf 24.000er-Marke wieder zurück
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Aktie

Marktkap. 33,41 Mrd. EUR

KGV 12,37 Div. Rendite 3,28%
WKN 861837

ISIN DK0010244508

Symbol AMKBF

Barclays Capital

AP Moeller - Maersk A-S (B) Equal Weight

09:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
2.251,00 EUR -31,00 EUR -1,36%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 11000 auf 16000 dänischen Kronen angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Marco Limite hält eine Normalisierung der Sicherheitslage im Roten Meer 2026 für zunehmend unwahrscheinlich, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar anlässlich der Nahost-Eskalation schrieb. Dem ursprünglichen Rückkehrplan der dänischen Reederei sei damit wohl zunächst der Boden entzogen worden. Die Frachtraten erwartet Limite 2026 nun leicht über dem Niveau des vierten Quartals 2025 und nicht mehr deutlich darunter. Auf das operative Ergebnis der Dänen habe dies enorm günstigen Einfluss./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 11:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Equal Weight

Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
16.000,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
2.286,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14.500,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

09:11 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight Barclays Capital
22.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.08.25 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

