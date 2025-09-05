DAX 23.597 -0,7%ESt50 5.318 -0,5%Top 10 Crypto 15,80 +2,7%Dow 45.401 -0,5%Nas 21.700 +0,0%Bitcoin 94.796 +0,8%Euro 1,1717 +0,0%Öl 65,67 -1,8%Gold 3.587 +0,0%
Apple Aktie

Marktkap. 3,03 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
WKN 865985

ISIN wurde kopiert
ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
Symbol AAPL

Apple Inc.
204,45 EUR -0,85 EUR -0,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 190,67 auf 205,82 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die positiven Nachrichten etwas mit Blick auf US-Zölle, die Wettbewerbshüter sowie KI-getriebene Siri-Angebote 2026 seien mittlerweile in den Aktienkurs eingepreist, schrieb Edison Lee in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Sorgen blieben allerdings bestehen: ein gesättigter Smartphone-Markt, fehlende Tech-Innovationen und die KI-bezogenen Kosten./rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Hold

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 205,82
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 239,69		 Abst. Kursziel*:
-14,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 239,17		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,94%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 236,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

19:21 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Apple Neutral UBS AG
03.09.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 Apple Neutral UBS AG
02.09.25 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

