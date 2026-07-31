ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 45,8 Mrd. EURKGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Qartal von 65 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kurz- wie langfristigen Aussichten für den Stahlhersteller seien ermutigend, schrieb Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die mit der Elektrifizierung und der Energiewende verbundene Nachfrage verleihe Rückenwind. Das verspreche strukturell höhere Ergebnisse und Bewertungen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
62,88 €
|Abst. Kursziel*:
12,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
62,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,20%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|ArcelorMittal Buy
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|ArcelorMittal Neutral
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|31.07.26
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|UBS AG
|31.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
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|30.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Buy
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|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
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|06.07.26
|ArcelorMittal Buy
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|19.06.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG