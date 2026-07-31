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ArcelorMittal Aktie

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62,72 EUR +1,74 EUR +2,85 %
STU
58,49 CHF +1,94 CHF +3,43 %
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Marktkap. 45,8 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,32%
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Symbol AMSYF

Jefferies & Company Inc.

ArcelorMittal Buy

10:36 Uhr
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
62,72 EUR 1,74 EUR 2,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Qartal von 65 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kurz- wie langfristigen Aussichten für den Stahlhersteller seien ermutigend, schrieb Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die mit der Elektrifizierung und der Energiewende verbundene Nachfrage verleihe Rückenwind. Das verspreche strukturell höhere Ergebnisse und Bewertungen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,88 €		 Abst. Kursziel*:
12,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
62,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,20%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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30.07.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
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