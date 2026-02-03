DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.456 -1,1%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.576 -1,4%Bitcoin 55.841 -10,0%Euro 1,1796 -0,1%Öl 67,40 -2,3%Gold 4.833 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Carry Trades und Zinsdifferenz-Zertifikate - Wie lässt sich davon profitieren? Carry Trades und Zinsdifferenz-Zertifikate - Wie lässt sich davon profitieren?
Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen? Micron-Aktie im Fokus: Tritt der Speicherchip-Gigant in NVIDIAs Fußstapfen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ArcelorMittal Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
48,96 EUR +1,48 EUR +3,12 %
STU
48,88 EUR +1,42 EUR +2,99 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,04 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DRTZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1598757687

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMSYF

Goldman Sachs Group Inc.

ArcelorMittal Neutral

19:51 Uhr
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
48,96 EUR 1,48 EUR 3,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Neutral" belassen. Dank höherer Absatzvolumina habe das abegelaufene Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Matt Greene am Donnerstag. Dank politischer Unterstützung seien die Aussichten für 2026 durch die Bank positiv./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
48,88 €		 Abst. Kursziel*:
-26,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
48,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-26,47%
Analyst Name:
Matt Greene 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

19:51 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:36 ArcelorMittal Neutral UBS AG
12:36 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

dpa-afx Trotz Ergebnisrückgang ArcelorMittal-Aktie fester: Q4-Zahlen besser als erwartet ArcelorMittal-Aktie fester: Q4-Zahlen besser als erwartet
dpa-afx ArcelorMittal schließt 2025 durchwachsen ab
dpa-afx Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und ArcelorMittal profitieren: Rückenwind durch Metallpreissprung
finanzen.net Was Analysten von der ArcelorMittal-Aktie erwarten
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx Stahlwerte im Aufwind: thyssenkrupp und Salzgitter stark - Aurubis erreicht Rekordhoch
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
RSS Feed
ArcelorMittal zu myNews hinzufügen