ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 37,04 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Neutral" belassen. Dank höherer Absatzvolumina habe das abegelaufene Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Matt Greene am Donnerstag. Dank politischer Unterstützung seien die Aussichten für 2026 durch die Bank positiv./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
48,88 €
|Abst. Kursziel*:
-26,35%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
48,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,47%
|
Analyst Name:
Matt Greene
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|19:51
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|12:36
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|19:51
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|12:36
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|19:51
|ArcelorMittal Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|12:36
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.