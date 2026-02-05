Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matt Greene passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an das solide Dezember-Quartal des Stahlkonzerns an. Die Aussichten hingen aber weiterhin von der Politik ab./ag/mis

