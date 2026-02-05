ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 37,28 Mrd. EURKGV 10,68
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matt Greene passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an das solide Dezember-Quartal des Stahlkonzerns an. Die Aussichten hingen aber weiterhin von der Politik ab./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
