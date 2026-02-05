DAX 24.623 +0,5%ESt50 5.966 +0,7%MSCI World 4.457 +0,1%Top 10 Crypto 8,5445 -1,0%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 56.088 +5,0%Euro 1,1794 +0,1%Öl 67,40 +0,1%Gold 4.899 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 PayPal A14R7U Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Warburg Research bescheinigt Buy für Infineon-Aktie Warburg Research bescheinigt Buy für Infineon-Aktie
Portfolio-Update: Ceotronics - Starker Auftragseingang Portfolio-Update: Ceotronics - Starker Auftragseingang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ArcelorMittal Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
51,02 EUR +2,52 EUR +5,20 %
STU
46,62 CHF +2,02 CHF +4,52 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,28 Mrd. EUR

KGV 10,68
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DRTZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1598757687

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMSYF

Goldman Sachs Group Inc.

ArcelorMittal Neutral

13:01 Uhr
ArcelorMittal Neutral
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
51,02 EUR 2,52 EUR 5,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matt Greene passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an das solide Dezember-Quartal des Stahlkonzerns an. Die Aussichten hingen aber weiterhin von der Politik ab./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
50,38 €		 Abst. Kursziel*:
-22,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
51,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,56%
Analyst Name:
Matt Greene 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

13:01 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:51 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ArcelorMittal

dpa-afx Trotz Ergebnisrückgang ArcelorMittal-Aktie fester: Q4-Zahlen besser als erwartet ArcelorMittal-Aktie fester: Q4-Zahlen besser als erwartet
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ArcelorMittal-Investment von vor 5 Jahren verdient
dpa-afx ArcelorMittal schließt 2025 durchwachsen ab
dpa-afx Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und ArcelorMittal profitieren: Rückenwind durch Metallpreissprung
finanzen.net Was Analysten von der ArcelorMittal-Aktie erwarten
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
RSS Feed
ArcelorMittal zu myNews hinzufügen