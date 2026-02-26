DAX 25.308 +0,1%ESt50 6.159 +0,0%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6230 +0,2%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.452 -1,3%Euro 1,1800 +0,0%Öl 72,18 +1,8%Gold 5.177 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BASF BASF11 Infineon 623100 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Gewinne ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Kaufinteresse beflügelt: Übernahmefantasie lässt Aktien von 1&1 und United Internet teils zweistellig abheben Kaufinteresse beflügelt: Übernahmefantasie lässt Aktien von 1&1 und United Internet teils zweistellig abheben
IQM kündigt Fusion mit SPAC Real Asset Acquisition Corp. an - Konkurrenz für D-Wave-Aktie & Co.? IQM kündigt Fusion mit SPAC Real Asset Acquisition Corp. an - Konkurrenz für D-Wave-Aktie & Co.?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

arGEN-X Aktie

Kaufen
Verkaufen
arGEN-X Aktien-Sparplan
656,60 EUR -25,20 EUR -3,70 %
STU
656,80 EUR -18,80 EUR -2,78 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,95 Mrd. EUR

KGV 38,38
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A11602

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010832176

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ARGNF

Goldman Sachs Group Inc.

arGEN-X Buy

11:41 Uhr
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
arGEN-X N.V.
656,60 EUR -25,20 EUR -3,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 780 auf 772 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma sieht für den Antikörperspezialisten einige mögliche Belohnungen für kurzfristige Geduld, wie er am Donnerstagabend nach den Zahlen und den Vyvgart-Studienergebnissen schrieb./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: arGEN-X Buy

Unternehmen:
arGEN-X N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
772,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
654,40 €		 Abst. Kursziel*:
17,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
656,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,58%
Analyst Name:
Rajan Sharma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
830,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu arGEN-X N.V.

11:41 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:16 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 arGEN-X Overweight Barclays Capital
26.02.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu arGEN-X N.V.

dpa-afx Schwarze Zahlen arGEN-X-Aktie unter Druck: Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechunternehmen klingeln arGEN-X-Aktie unter Druck: Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechunternehmen klingeln
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Argenx auf 'Outperform' - Ziel 875 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Muskelschwäche-Medikament lässt Kassen bei Biotechfirma Argenx klingeln
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein arGEN-X-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: Experten empfehlen arGEN-X-Aktie mehrheitlich zu halten
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel hätte eine Investition in arGEN-X von vor 5 Jahren abgeworfen
RSS Feed
arGEN-X N.V. zu myNews hinzufügen