arGEN-X Aktie
Marktkap. 43,95 Mrd. EURKGV 38,38
WKN A11602
ISIN NL0010832176
Symbol ARGNF
arGEN-X Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 780 auf 772 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma sieht für den Antikörperspezialisten einige mögliche Belohnungen für kurzfristige Geduld, wie er am Donnerstagabend nach den Zahlen und den Vyvgart-Studienergebnissen schrieb./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: arGEN-X Buy
|Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
772,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
654,40 €
|Abst. Kursziel*:
17,97%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
656,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,58%
|
Analyst Name:
Rajan Sharma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
830,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu arGEN-X N.V.
|11:41
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
