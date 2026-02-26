Goldman Sachs Group Inc.

arGEN-X Buy

11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 780 auf 772 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma sieht für den Antikörperspezialisten einige mögliche Belohnungen für kurzfristige Geduld, wie er am Donnerstagabend nach den Zahlen und den Vyvgart-Studienergebnissen schrieb./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com