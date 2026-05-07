Barclays Capital

arGEN-X Overweight

10:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Overweight" belassen. Mit der US-Zulassung von Vyvgart/Hytrulo gegen die Autoimmunerkrankung SNMG sei der Optimalfall eingetreten, schrieb James Gordon am Montag. Damit werde der Anwendungsbereich des Antikörpers gegen Myasthenia gravis immens ausgeweitet. An seinen Umsatzschätzungen änderte Gordon allerdings nichts. Er sieht das Vyvgart-Potenzial weiter bei bis zu 5,3 Milliarden US-Dollar./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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