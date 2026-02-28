DAX 23.921 +0,6%ESt50 5.799 +0,5%MSCI World 4.454 -0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.752 +5,0%Euro 1,1615 +0,0%Öl 83,36 +1,7%Gold 5.181 +1,8%
Goldman Sachs Group Inc.

Aroundtown SA Neutral

10:06 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen zunächst mit einem Kursziel von 3 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften negativ auf den schwachen Ausblick des Immobilienunternehmens und die neue Ausschüttungspolitik reagieren, schrieb Jonathan Kownator am Mittwoch./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

