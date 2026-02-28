Goldman Sachs Group Inc.

Aroundtown SA Neutral

10:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen zunächst mit einem Kursziel von 3 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften negativ auf den schwachen Ausblick des Immobilienunternehmens und die neue Ausschüttungspolitik reagieren, schrieb Jonathan Kownator am Mittwoch./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

