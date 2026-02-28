Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,24 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen zunächst mit einem Kursziel von 3 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften negativ auf den schwachen Ausblick des Immobilienunternehmens und die neue Ausschüttungspolitik reagieren, schrieb Jonathan Kownator am Mittwoch./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
3,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,72 €
|Abst. Kursziel*:
10,21%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,69%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|10:06
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
