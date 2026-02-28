Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,24 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2,30 Euro auf "Underperform" belassen. Der Ausblick des Immobilienunternehmens liege unter den Erwartungen, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch. Am Erfolg der Aktientausch-Offerte zur Aufstockung des Anteils an Grand City Properties (GCP) habe sie gewisse Zweifel, die Grand-City-Aktionäre dürften nicht gerade heiß darauf sein./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2,30 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
2,69 €
|Abst. Kursziel*:
-14,63%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
2,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,37%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|10:06
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.