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ASML NV Aktie

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ASML NV Aktien-Sparplan
1.553,20 EUR +50,20 EUR +3,34 %
STU
1.549,80 EUR +46,60 EUR +3,10 %
HAML
finanzen.net zero
ASML NV jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 581,36 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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WKN A1J4U4

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ISIN NL0010273215

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Symbol ASMLF

Goldman Sachs Group Inc.

ASML NV Buy

11:51 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.553,20 EUR 50,20 EUR 3,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1770 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval passte seine Schätzungen für Europas Chipbranche am Mittwochabend an zuletzt positive Nachrichten hinsichtlich KI-Akzeptanz und Nachfrage an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
1.770,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.559,20 €		 Abst. Kursziel*:
13,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.553,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,96%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.716,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

11:51 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
25.05.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
21.05.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt im Minus
Business Times ASML to cut fewer jobs than planned after union negotiations
Financial Times ASML chief warns EU against directing chip supplies
Financial Times ASML chief warns EU against directing chip supplies
Financial Times ASML chief warns EU against directing chip supplies
MarketWatch Why Elon Musk says ASML is the greatest company in Europe
MotleyFool Is ASML Stock an Undervalued Semiconductor Stock to Buy?
Benzinga Elon Musk Calls ASML Europe&#39;s &#39;Greatest Company&#39; Ahead Of Pitch For SpaceX&#39;s Terafab Vision: &#39;Should Be Treasured And Supported&#39;
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning ASML Holding Stock In The Last 15 Years
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