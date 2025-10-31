DAX 24.400 +0,1%ESt50 5.815 +0,5%MSCI World 4.420 +0,1%Top 10 Crypto 14,06 +3,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.309 +2,0%Euro 1,1612 +0,2%Öl 62,54 -0,2%Gold 4.235 +0,9%
ASOS Aktie

2,66 EUR +0,12 EUR +4,56 %
STU
2,47 CHF +0,07 CHF +2,88 %
BRX
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Analystin Anne Critchlow wertete den Abschluss einer Refinanzierung des Online-Händlers als positive Entwicklung unter dem neuen Finanzchef. Die niedrigere Verzinsung der Kredite spiegele das verbesserte operative Geschäft wider, schrieb sie am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com

ASOS plc zu myNews hinzufügen