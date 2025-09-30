ASOS Aktie
Marktkap. 400,19 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Asos von 305 auf 275 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum des Online-Modehändlers sei geringer gewesen als gedacht, schrieb Richard Edwards am Dienstagabend nach einem Zwischenbericht des Modehändlers. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Geschäftsjahres erwartet er nun am unteren Ende der Prognosespanne./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ASOS Sell
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
2,75 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
2,88 £
|Abst. Kursziel*:
-4,35%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
2,90 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,01%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASOS plc
|10:36
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.05.25
|ASOS Neutral
|UBS AG