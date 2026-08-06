AstraZeneca Aktie
Marktkap. 217,96 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Uhr laufe weiter gegen das Negativszenario bei dem Pharmakonzern, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Die AVANZAR-Lungenkrebsstudie verzögere sich zwar, sei allerdings nicht aus der Spur geraten. Entsprechend sieht Leuchten die Briten auch nicht in Zugzwang für Übernahmen, wie es in der Presse zuletzt spekuliert wurde./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
175,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
140,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,21 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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