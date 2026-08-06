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AstraZeneca Aktie

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Marktkap. 217,96 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
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Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

08:01 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
140,05 EUR 1,05 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Uhr laufe weiter gegen das Negativszenario bei dem Pharmakonzern, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Die AVANZAR-Lungenkrebsstudie verzögere sich zwar, sei allerdings nicht aus der Spur geraten. Entsprechend sieht Leuchten die Briten auch nicht in Zugzwang für Übernahmen, wie es in der Presse zuletzt spekuliert wurde./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
175,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
140,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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