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ATOSS Software Aktie

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74,80 EUR +5,90 EUR +8,56 %
STU
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ATOSS Software jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,12 Mrd. EUR

KGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
WKN wurde kopiert
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WKN 510440

ISIN wurde kopiert
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ISIN DE0005104400

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Symbol ATSWF

Jefferies & Company Inc.

ATOSS Software Buy

15:21 Uhr
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
74,80 EUR 5,90 EUR 8,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Henrik Paganetty am Freitag in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei höher als erwartet. Zudem habe Atoss das Ziel für die operative Marge im Jahr 2027 heraufgesetzt./rob/ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,10 €		 Abst. Kursziel*:
55,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
74,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,74%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
126,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Strong revenue growth in the first half of the year with further increasing profitability
EQS Group EQS-PVR: ATOSS Software SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Portfolio One GmbH & Co. KG, Acquisition, without consideration, of 3,801,214 shares of ATOSS Software SE through a contribution to AOB Portfolio One GmbH & Co. KG ...
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Gratuitous transfer of 3,801,214 no-par value shares of ATOSS Software SE by contribution to AOB Portfolio One GmbH & Co. KG as part of an intra-group ...
EQS Group EQS-PVR: ATOSS Software SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Distribution of EUR 2.28 per share decided; growth trajectory maintained in 2026; Planned Leadership Transition at the turn of the year 2026/2027
EQS Group EQS-Adhoc: ATOSS Software SE: Planned change in executive leadership effective at year-end 2026/2027
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Double-digit growth at the start of financial year 2026 – EBIT margin forecast for 2026 raised to at least 34 percent
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