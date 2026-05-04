ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,12 Mrd. EURKGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
WKN 510440
ISIN DE0005104400
Symbol ATSWF
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Henrik Paganetty am Freitag in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei höher als erwartet. Zudem habe Atoss das Ziel für die operative Marge im Jahr 2027 heraufgesetzt./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ATOSS Software Buy
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
74,10 €
|Abst. Kursziel*:
55,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
74,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,74%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
126,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ATOSS Software AG
|14:21
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.