AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,73 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen mit einem Kursziel von 43,20 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers liege etwas über den Erwartungen, schrieb Vanessa Jeffriess am Donnerstagmorgen. Das Quartal sei ordentlich mit dem Free Cashflow als positiver Höhepunkt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,20 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
38,05 €
|Abst. Kursziel*:
13,53%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,76%
|
Analyst Name:
Vanessa Jeffriess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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