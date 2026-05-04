Jefferies & Company Inc.

AUMOVIO Hold

13:21 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen mit einem Kursziel von 43,20 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers liege etwas über den Erwartungen, schrieb Vanessa Jeffriess am Donnerstagmorgen. Das Quartal sei ordentlich mit dem Free Cashflow als positiver Höhepunkt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE