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Bernstein Research

AUMOVIO Market-Perform

09:31 Uhr
AUMOVIO Market-Perform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit dem Wachstumspotenzial, den der Vertrag mit Aurora Innovation für autonomes Lkw-Fahren bietet. Nach der ersten Ankündigung sei er skeptisch gewesen hinsichtlich des Potenzials und der Logik des ungewöhnlichen 'Pay-per-Mile'-Vertrags. Martin ist aber insgesamt optimistisch, was den autonomen Lkw-Verkehr betrifft. Es sei nur eine Frage des Wann und nicht des Ob. Der autonome Lkw-Verkehr könne einen tiefgreifenden Wandel bewirken und die versprochenen Kosteneinsparungen seien real./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
37,40 €		 Abst. Kursziel*:
1,60%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
37,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,43%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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