AUMOVIO Aktie
Marktkap. 3,76 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit dem Wachstumspotenzial, den der Vertrag mit Aurora Innovation für autonomes Lkw-Fahren bietet. Nach der ersten Ankündigung sei er skeptisch gewesen hinsichtlich des Potenzials und der Logik des ungewöhnlichen 'Pay-per-Mile'-Vertrags. Martin ist aber insgesamt optimistisch, was den autonomen Lkw-Verkehr betrifft. Es sei nur eine Frage des Wann und nicht des Ob. Der autonome Lkw-Verkehr könne einen tiefgreifenden Wandel bewirken und die versprochenen Kosteneinsparungen seien real./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
37,40 €
|Abst. Kursziel*:
1,60%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
37,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,43%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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