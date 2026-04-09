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JP Morgan Chase & Co.

AUMOVIO Overweight

12:41 Uhr
AUMOVIO Overweight
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AUMOVIO
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Er habe seine Umsatzschätzungen nach unten angepasst, um unter anderem negativen Währungseinflüssen Rechnung zu tragen, schrieb Jose Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Der Experte berücksichtigte auch die saisonalen Schwankungen des Geschäfts des Autozulieferers, die eine Ergebnisverbesserung eher gegen Jahresende erwarten ließen./rob/la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AUMOVIO SE

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight

Unternehmen:
AUMOVIO		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,60 €		 Abst. Kursziel*:
74,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
35,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
73,67%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-News: AUMOVIO strengthens the competitiveness of its Research and Development
EQS Group EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: AUMOVIO SE: Dr. Jutta A. Dönges, buy
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