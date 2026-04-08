AUTO1 Aktie
Marktkap. 3,23 Mrd. EURKGV 76,64 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 39 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate geht davon aus, dass der Absatz von Autohero die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen hat. Für das Wachstumsziel des Autohändlers für das Gesamtjahr sieht er laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstag Luft nach oben./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 11:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,00 €
|Abst. Kursziel*:
131,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
115,62%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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