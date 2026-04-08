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WKN A2LQ88

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ISIN DE000A2LQ884

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Goldman Sachs Group Inc.

AUTO1 Buy

13:56 Uhr
AUTO1 Buy
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AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 39 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate geht davon aus, dass der Absatz von Autohero die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen hat. Für das Wachstumsziel des Autohändlers für das Gesamtjahr sieht er laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstag Luft nach oben./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 11:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,00 €		 Abst. Kursziel*:
131,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
115,62%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

13:56 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.03.26 AUTO1 Buy UBS AG
25.03.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
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09.03.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
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