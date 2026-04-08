Goldman Sachs Group Inc.

AUTO1 Buy

13:56 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 39 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate geht davon aus, dass der Absatz von Autohero die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen hat. Für das Wachstumsziel des Autohändlers für das Gesamtjahr sieht er laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstag Luft nach oben./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 11:18 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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