AUTO1 Aktie

16,13 EUR +0,08 EUR +0,50 %
STU
Marktkap. 4,27 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

08:01 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
16,13 EUR 0,08 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 50 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Etwas aus der Spur, aber nicht gekippt - so sieht Analyst Marcus Diebel die Anlagestory des Gebrauchtwagenhändlers nach dem Geschäftsbericht. Er ist weiter optimistisch hinsichtlich der strukturellen Wachstumschancen. Das Unternehmen präferiere aktuell Absatzvolumina vor den Margen, der Bruttogewinn je verkaufter Einheit bleibe lediglich stabil, zeige aber keinen Anstieg. Darin sieht Diebel den Grund für den Kurseinbruch, den er aber für eine Überreaktion hält./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,18 €		 Abst. Kursziel*:
118,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,13 €		 Abst. Kursziel aktuell:
160,38%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

08:01 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 AUTO1 Buy UBS AG
25.02.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
25.02.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

finanzen.net Markterwartungen übertroffen AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Auto1 verstärkt Talfahrt - Bodenbildungsversuch gescheitert
dpa-afx ROUNDUP 2: Auto1 enttäuscht mit Gewinnplänen - Aktie bricht ein
finanzen.net AUTO1 Aktie News: AUTO1 am Nachmittag mit kräftigen Verlusten
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu
TraderFox Stocks in Action: Nordex, SFC Energy, Auto1, Jost-Werke und Alzchem.
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im MDAX
StockXperts Auto1: Kursrutsch als Einstiegsgelegenheit?
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group achieves record-breaking 2025 results, delivering all-time highs in units sold, gross profit and adjusted EBITDA
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
