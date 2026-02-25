AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,27 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 50 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Etwas aus der Spur, aber nicht gekippt - so sieht Analyst Marcus Diebel die Anlagestory des Gebrauchtwagenhändlers nach dem Geschäftsbericht. Er ist weiter optimistisch hinsichtlich der strukturellen Wachstumschancen. Das Unternehmen präferiere aktuell Absatzvolumina vor den Margen, der Bruttogewinn je verkaufter Einheit bleibe lediglich stabil, zeige aber keinen Anstieg. Darin sieht Diebel den Grund für den Kurseinbruch, den er aber für eine Überreaktion hält./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,18 €
|Abst. Kursziel*:
118,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
160,38%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
