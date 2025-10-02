DAX 24.542 +0,6%ESt50 5.631 +0,3%MSCI World 4.332 +0,0%Top 10 Crypto 16,97 -0,6%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.709 +1,4%Euro 1,1628 -0,3%Öl 66,36 +1,0%Gold 4.044 +1,5%
AXA Aktie

Marktkap. 83,96 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705

ISIN FR0000120628

Symbol AXAHF

Jefferies & Company Inc.

AXA Buy

13:26 Uhr
AXA Buy
AXA S.A.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Versicherer hätten sich von Anfang September bis Anfang Oktober mit einem durchschnittlichen Plus von 4,7 Prozent gut entwickelt, verglichen mit der Vormonatsfrist von minus 3,1 Prozent, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Was die Konsensprognosen für die Fundamentaldaten der Unternehmen angeht, habe es in den vergangenen sechs Wochen nur wenige nennenswerte Veränderungen gegeben./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,16 €		 Abst. Kursziel*:
9,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,26%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

