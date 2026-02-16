DAX 25.234 +0,9%ESt50 6.076 +0,9%MSCI World 4.521 +0,3%Top 10 Crypto 8,7910 +0,4%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 56.941 +0,0%Euro 1,1831 -0,2%Öl 68,50 +1,7%Gold 4.915 +0,7%
B+S Banksysteme Aktie

Marktkap. 12,11 Mio. EUR

KGV 7,23 Div. Rendite 0,00%
WKN 126215

ISIN DE0001262152

Die B+S Banksysteme AG hat im ersten Halbjahr 2025/26 Umsatz und Ergebnis zweistellig gesteigert und eine Rekordmarge erzielt. SMC-Research bewertet die Entwicklung als klar positiv und sieht das Unternehmen operativ auf Kurs. Analyst Adam Jakubowski geht davon aus, dass die Gesellschaft ihre eigene Prognose erneut übertreffen dürfte und attestiert der Aktie ein sehr großes Aufwärtspotenzial.

Die B+S Banksysteme AG habe im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs 2025/26 den Umsatz um 10,0 Prozent auf 6,6 Mio. Euro gesteigert und auf dieser Basis das EBIT um 11,0 Prozent auf 1,0 Mio. Euro verbessert. Daraus ergebe sich eine Rekord-EBIT-Marge von 15,4 Prozent. Ermöglicht worden sei diese erfreuliche Entwicklung durch die Kombination aus höheren wiederkehrenden Erlösen, einer guten Auftrags- und Auslastungslage im Projektgeschäft sowie der anhaltenden Kostendisziplin.

Wie schon bisher werde davon ausgegangen, dass B+S die eigene Prognose, die Umsätze auf Vorjahresniveau und ein moderates Kostenwachstum vorsehe, wie bereits im Vorjahr übertreffen werde; kalkuliert werde mit einem moderaten Umsatzwachstum um 3,5 Prozent und einem gleichbleibenden operativen Ergebnis. Dass trotz des Anstiegs im ersten Halbjahr beim EBIT im Gesamtjahr kein Wachstum mehr erwartet werde, liege an dem starken Zuwachs des Personalaufwands im vierten Kalenderquartal. Da dieser die Ergebnisentwicklung der nächsten Quartale belasten könnte, seien aus Vorsicht etwas zurückhaltendere Annahmen getroffen worden.

Trotzdem werde für die Aktie ein sehr großes Aufwärtspotenzial gesehen. Das Kursziel liege nach der Modellaktualisierung bei 4,7 Euro gegenüber zuvor 4,9 Euro und damit 140,0 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auch das KGV von 8,8, das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,2 sowie die Relation von Enterprise Value zum EBIT von 7,3 würden eine drastische Unterbewertung anzeigen.

Deswegen werde das Urteil „Buy“ bekräftigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.02.2026 um 9:55 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 18.02.2026 um 8:51 Uhr fertiggestellt und am 18.02.2026 um 9:20 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-18-SMC-Update-BS-Banksysteme_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

 

Unternehmen:
B+S Banksysteme AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
4,70 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1,92 €		 Abst. Kursziel*:
144,79%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
144,79%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu B+S Banksysteme AG

11:44 B+S Banksysteme Kaufen SMC Research
17.11.25 B+S Banksysteme Kaufen SMC Research
28.10.25 B+S Banksysteme Kaufen SMC Research
23.05.25 B+S Banksysteme Kaufen SMC Research
20.02.25 B+S Banksysteme Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu B+S Banksysteme AG

StockXperts B+S Banksysteme: Wachstum und Marge zweistellig - KGV einstellig
EQS Group EQS-HV: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.02.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
StockXperts B+S Banksysteme: Aktienrückkauf könnte für Schub sorgen
EQS Group EQS-HV: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.02.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
StockXperts B+S Banksysteme: Stabilität mit Bewertungsfantasie
StockXperts B+S Banksysteme: Unterschätzte Cashflow-Maschine
finanzen.net Insidertrade: B+S Banksysteme-Aktien ins Depot genommen
StockXperts B+S Banksysteme: Starker Jahresauftakt und stabile Prognose
