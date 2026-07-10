Bayer Aktie
Marktkap. 49,24 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Nach dem positiven Urteil des Obersten Gerichts der USA zu den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten habe es viele Frage zu einer Aufspaltung des Konzerns gegeben, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Er sieht zwar keinen Sinn darin, ein Pharma- und ein Agrarchemiegeschäft - wie bei Bayer - in einem Konglomerat zu vereinen. Doch die hohe Verschuldung und die deutlichen Mittelabflüsse schränkten die Optionen des Unternehmens ein. Vor weiteren Schritten sei eine Stärkung der Bilanz sowie des Pharmageschäfts erforderlich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
50,18 €
|Abst. Kursziel*:
-8,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
49,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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