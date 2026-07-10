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Symbol BAYZF

Jefferies & Company Inc.

Bayer Hold

08:01 Uhr
Bayer Hold
Aktie in diesem Artikel
Bayer
49,89 EUR -0,15 EUR -0,30%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Nach dem positiven Urteil des Obersten Gerichts der USA zu den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten habe es viele Frage zu einer Aufspaltung des Konzerns gegeben, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Er sieht zwar keinen Sinn darin, ein Pharma- und ein Agrarchemiegeschäft - wie bei Bayer - in einem Konglomerat zu vereinen. Doch die hohe Verschuldung und die deutlichen Mittelabflüsse schränkten die Optionen des Unternehmens ein. Vor weiteren Schritten sei eine Stärkung der Bilanz sowie des Pharmageschäfts erforderlich./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Hold

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
50,18 €		 Abst. Kursziel*:
-8,33%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
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06.07.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
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