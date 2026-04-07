JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

08:01 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser ging am Montagabend auf die mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht ein. Mit der Entscheidung des Supreme Courts sei Ende Juni zu rechnen. Sie habe Signalwirkung für etwa 80 Prozent der anhängigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten. Bis zum 4. Juni haben Kläger noch die Möglichkeit, sich einem Milliarden-Vergleich anzuschließen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 21:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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