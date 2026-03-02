DAX 24.638 -2,6%ESt50 5.987 -2,5%MSCI World 4.522 -0,2%Top 10 Crypto 8,6755 +2,0%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 58.502 -0,6%Euro 1,1655 -0,3%Öl 80,21 +2,7%Gold 5.315 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX vorbörslich tiefrot -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf -- SMA Solar macht Verluste - Vonovia, Nordex im Fokus
Top News
SMA Solar-Aktie bricht ein: Verlust in 2025 - 2026 soll wieder operativer Gewinn folgen SMA Solar-Aktie bricht ein: Verlust in 2025 - 2026 soll wieder operativer Gewinn folgen
Siemens Energy-Aktie: Experten empfehlen Siemens Energy im Februar mehrheitlich zum Kauf Siemens Energy-Aktie: Experten empfehlen Siemens Energy im Februar mehrheitlich zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
92,52 EUR -3,84 EUR -3,99 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 23,53 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

08:01 Uhr
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
92,52 EUR -3,84 EUR -3,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Der Ergebnisausblick für 2026 bedeute für den Konsens einen Korrekturbedarf von etwa fünf Prozent, schrieb David Hayes am Montagabend nach Eckdaten. Er rechnet mit einer schwachen Kursreaktion und Diskussionen über das Wachstum der Kernmarke Nivea./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
104,60 €		 Abst. Kursziel*:
-12,05%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
92,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,56%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:06 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:01 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Kapitalmaßnahme Beiersdorf-Aktie rutscht ab: 750-Millionen-Euro-Rückkauf - Anleger strafen schwachen Ausblick ab Beiersdorf-Aktie rutscht ab: 750-Millionen-Euro-Rückkauf - Anleger strafen schwachen Ausblick ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf vorbörslich mit Kursrutsch - Schwacher Ausblick
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 92 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.592 - Beiersdorf unter Druck
dpa-afx ROUNDUP: Beiersdorf sieht kaum Wachstum - Aktie sackt deutlich ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf rutscht nach schwachem Ausblick deutlich ab
dpa-afx Beiersdorf sieht 2026 kaum Wachstum - Aktienrückkäufe für bis zu 750 Millionen
Dow Jones Beiersdorf sieht 2026 maximal ein leichtes Wachstum
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program
EQS Group EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen