Beiersdorf Aktie
Marktkap. 23,53 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Der Ergebnisausblick für 2026 bedeute für den Konsens einen Korrekturbedarf von etwa fünf Prozent, schrieb David Hayes am Montagabend nach Eckdaten. Er rechnet mit einer schwachen Kursreaktion und Diskussionen über das Wachstum der Kernmarke Nivea./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
104,60 €
|Abst. Kursziel*:
-12,05%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
92,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,56%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:06
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.